Tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulanların sayısı 100'ü aştı; 2 gözaltı (2)
İŞLETMESAHİBİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 100'ün üzerinde kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından gözaltına alınan işletme sahipleri K.
İŞLETMESAHİBİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 100'ün üzerinde kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından gözaltına alınan işletme sahipleri K.Y. ve E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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