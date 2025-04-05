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        Kandıra'da liman ve iç göletlerde av yasağı denetimi

        KOCAELİ'de Kandıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde sazangiller için av yasağı denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:55
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        Kandıra'da liman ve iç göletlerde av yasağı denetimi
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        KOCAELİ'de Kandıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde sazangiller için av yasağı denetimi yapıldı.

        Kandıra ilçesinde, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan sazangiller balık türleri, av yasağı kapsamında denetimler sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde denetim gerçekleştirdi. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını belirten ekipler, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan bölge halkının da yasağa aykırı avcılık yapanları, ilgili kurumlara bildirmeleri istendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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