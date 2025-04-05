Kandıra'da liman ve iç göletlerde av yasağı denetimi
KOCAELİ'de Kandıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde sazangiller için av yasağı denetimi yapıldı.
KOCAELİ'de Kandıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde sazangiller için av yasağı denetimi yapıldı.
Kandıra ilçesinde, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan sazangiller balık türleri, av yasağı kapsamında denetimler sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kefken ve Bağırganlı limanları ile iç göletlerde denetim gerçekleştirdi. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını belirten ekipler, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan bölge halkının da yasağa aykırı avcılık yapanları, ilgili kurumlara bildirmeleri istendi.
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