Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü (2)

‘ÖĞRENCİLERVE ÖĞRETMENLERE KORUYUCU TEDAVİ UYGULANDI’

Kocaeli Valiliği, İrem Aslan’ın ölümüne ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, Aslan’ın, menenjit tanısıyla tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilerek, “Öğrencimize menenjit tanısı konulduktan sonra yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerimize koruyucu tedavi uygulanmıştır. An itibariyle söz konusu okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmamıştır. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okulda gerekli bilgilendirmeler yapılmış, Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerimiz de okulda rehberlik görevlerini yürütmekte olup konu ilgili müdürlüklerimizce ve valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.