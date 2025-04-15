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        Annesiyle yolculuk ederken fenalaşan çocuk, halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:05
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        Annesiyle yolculuk ederken fenalaşan çocuk, halk otobüsüyle hastaneye götürüldü
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annenin yardım çığlığı üzerine halk otobüsü şoförü güzergahı değiştirerek, çocuğu en yakındaki hastaneye yetiştirdi. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

        Olay, 4 gün önce Çayırova ilçesinde meydana geldi. Özel halk otobüsünde annesiyle birlikte seyahat eden bir çocuk aniden fenalaştı. O sırada cep telefonuyla konuşan anne, çocuğunun rahatsızlandığını fark edince panik içinde bağırmaya başladı. Anne, “Ömer ne oluyor sana” diye çığlık atmaya başladı. Olay üzerine halk otobüsü şoförü Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi. Çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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