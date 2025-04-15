Annesiyle yolculuk ederken fenalaşan çocuk, halk otobüsüyle hastaneye götürüldü
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annenin yardım çığlığı üzerine halk otobüsü şoförü güzergahı değiştirerek, çocuğu en yakındaki hastaneye yetiştirdi. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Olay, 4 gün önce Çayırova ilçesinde meydana geldi. Özel halk otobüsünde annesiyle birlikte seyahat eden bir çocuk aniden fenalaştı. O sırada cep telefonuyla konuşan anne, çocuğunun rahatsızlandığını fark edince panik içinde bağırmaya başladı. Anne, “Ömer ne oluyor sana” diye çığlık atmaya başladı. Olay üzerine halk otobüsü şoförü Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi. Çocuk hastanede tedaviye alındı.
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