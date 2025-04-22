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        TEM'de seyir halindeki TIR'ın balatalarında yangın çıktı

        KOCAELİ'de TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:30
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        TEM'de seyir halindeki TIR'ın balatalarında yangın çıktı
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        KOCAELİ’de TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Balatalardan çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 N 0070 çekici plakalı TIR’ın dorsesinden yükselen dumanı fark eden şoför, aracını emniyet şeridine alarak kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balatalarda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin çalışmaları sırasında 3 şeritli otoyolun bir şeridi trafiğe kapanırken yoğunlaşan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla tekrar normale döndü. TIR’ın dorse kısmında hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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