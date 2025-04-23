İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (3)

HERHANGİBİR OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde oluşturulan kriz merkezi, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde, Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli’de herhangi bir olumsuzluğun intikal edilmediği bilgisini alan Vali Aktaş, yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.