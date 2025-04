Profesör Sertçelik: Deprem, 'Marmara Depremi' diye tanımladığımız yerlerden birinde meydana geldi

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Marmara bölümünün kuzey kolunun orta kısmında meydana geldiğini belirterek, “Biz ‘Marmara Depremi’ diye tanımladığımız, ‘Buralarda deprem olabilir’ dediğimiz yerlerden birinde meydana geldi. Daha öncesine baktığımızda bu fay 1766 yılında 7’nin üzerinde, 2019 yılında 5.8, bugün de 6.2 üretti. Yani bu fay, bu büyüklüklerde depremleri üretiyor” dedi.

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.2’lik deprem sonrası 5.9, 4.4, 4.8, 4.9’luk artçı sarsıntılar meydana geldi. KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik DHA’ya açıklamalarda bulundu. Bugünkü deprem aktivitesinin 12.13’te 3.9 büyüklüğünde deprem ile başladığını söyleyen Prof. Dr. Sertçelik, “3.9 büyüklüğünde bir deprem bilgisi haber kanallarına düştüğünde, lokasyon açısından baktığımızda 2019’da 5.8 şiddetindeki Silivri depremi ile aynı yere denk geldiğini de gördük. Hemen akabinde 12.49’da 6.2’lik deprem meydana geldi ve bu depremin 2 dakika arkasından hatta çözülmemesinde de zorlanıldığı söylenen bir de 5.9’luk deprem var. Yani 6.2 ve 5.9 arka arkaya 2 dakika arayla meydana gelen 2 tane deprem. Tabii bunların arkasından da artçılar meydana gelmeye başladı. İlk dakikalarda 2- 3 dakikada bir artçılar meydana gelirken şu an itibariyle baktığımızda biraz daha seyrekleşmiş vaziyette; 15- 20 dakikada bir artçılar meydana gelmeye başladı. İlk anlardaki artçılarımız 4.8, 4.9 hatta 5.1 şiddetinde artçı kaydedilirken baktığımızda yavaş yavaş artık 2 buçuklara, 2’lere düşen artçıların da olduğunu görüyoruz” dedi.

‘HER BİR BİNA KENDİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR’

Depremden sonra evlere girilmeli mi sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Sertçelik, “Aslında her bir konutu, her bir yapıyı kendi özelinde değerlendirmemiz gerekiyor. Biz bütün bir ilçeye ya da ‘Siz hepiniz bu akşam dışarıda kalın ya da 1 hafta evinize girmeyin ya da hepiniz girebilirsiniz’ gibi bir şey söylememiz hiç mümkün değil. Çünkü her bir bina, kendi özelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Evinizde hiçbir şey yok; yeni yönetmelikte yapılmış az katlı ya da çok katlı olsa bile deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını düşündüğünüz yeni konutlarınız varsa, onun için çok tedirgin olmanıza gerek yok” dedi.

‘İLK 24 SAATTE DAHA YOĞUN OLACAKTIR’

Uyarılarda da bulunan Sertçelik, “Evet, deprem olacak; artçılar devam edecek. İlk 24 saatte daha yoğun olacaktır; sonra giderek azalacaktır. Her sallandığımızda ‘Biz Maraş bölgesi gibi mi olacağız’ diye akla gelebilir ama herkes kendi imkanları ve kendi bulunduğu durumu kendisi değerlendirmeli ve yetkililerden gelecek bilgiler doğrultusunda da hareket etmelidir. Vatandaşlarımız, bu dönemlerde söylentiler, kulaktan dolma veya kulaktan kulağa yayılan fısıltı gazetesinin söylemleri olabilir; lütfen onlara da dikkate almasın” diye konuştu.