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        Kazada ölen çocukluk arkadaşları toprağa verildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen çocukluk arkadaşları Sadık Seymen ve Mustafa Ören (37), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:00
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        Kazada ölen çocukluk arkadaşları toprağa verildi
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen çocukluk arkadaşları Sadık Seymen ve Mustafa Ören (37), toprağa verildi.

        Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında D-605 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine ilerleyen Sadık Seymen yönetimindeki 41 SH 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Otomobil demir yığınına dönüşürken, sürücü Sadık Seymen ve yolcu Mustafa Ören araçta sıkıştı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Seymen ve Mustafa Ören’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Sadık Seymen ve Mustafa’nın cansız bedeni otomobilden çıkartılarak, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        Sadık Seymen ve Mustafa Ören’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kandıra ilçesinde; kılınan cenaze namazlarının ardından Sadık Seymen’in cenazesi Elmacık Köy Mezarlığı’na, Mustafa Ören’in cenazesi ise Erikli Belen Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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