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        Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        KOCAELİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla İzmit ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:30
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        Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        KOCAELİ’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla İzmit ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        İzmit ilçesinde sendika temsilcilerinden oluşan tertip komitesinin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Tepecik Mahallesi’ndeki belediye iş hanı önünde sendika, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu kortej, pankartlar ve flamalar eşliğinde Anıtpark’a yürüdü. Katılımcılar, buradaki alanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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