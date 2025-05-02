'Miras' nedeniyle tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde amca K.A., arasında miras nedeniyle husumet bulunan yeğeni Muhammet Aylas’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Acısu Mahallesi Ender Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas 41 AVF 228 plakalı otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da 41 EB 668 plakalı aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu. K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve araçlarda inceleme yaptı. Muhammet Aylas’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.