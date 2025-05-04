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        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde miras nedeniyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet Aylas'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren amca K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:05
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        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde miras nedeniyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet Aylas’ı pompalı tüfekle vurarak öldüren amca K.A., tutuklandı. Muhammet Aylas ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acısu Mahallesi Ender Sokak üzerinde meydana geldi. Miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas 41 AVF 228 plakalı otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da 41 EB 668 plakalı aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu. K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Aylas’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ, AMCA TUTUKLANDI

        Otopsi işlemlerinin ardından Muhammet Aylas’ın cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki Seyyide Aişe Camisi’ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrası Muhammet Aylas, Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından K.A., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.A., tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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