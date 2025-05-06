Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (3)

‘2ŞARKISININ SÖZLERİNDE ÇAĞRIŞIM YAPABİLECEK KELİMELER TESPİT EDİLMİŞTİR’

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur’un avukatı Faruk Lokman, sanatçının ortağı olduğu müzik şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, müvekkiline yapılan suçlamanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) isimsiz bir ihbar nedeniyle olduğunu söyledi. Avukat Lokman açıklamasında, “Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır. İsimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesi’ne ifadeye çağrılmıştır” ifadelerine yer verdi.