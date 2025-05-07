Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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