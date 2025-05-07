Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi

        Benzer Haberler

        Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (3)
        Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (3)
        Kuzey Marmara Otoyolu Gebze bağlantı yolu projesi ihaleye çıkacak
        Kuzey Marmara Otoyolu Gebze bağlantı yolu projesi ihaleye çıkacak
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
        Otomobil caminin duvarını yıkıp içeri girdi; kaza kamerada
        Otomobil caminin duvarını yıkıp içeri girdi; kaza kamerada
        Kocaeli'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi
        Kocaeli'de sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denize girdi
        Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (2)
        Rapçi Lvbel C5 tutuklandı (2)