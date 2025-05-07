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        Kocaeli'de, tadilat sırasında okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)

        'DUMANLARIGÖRÜNCE HEMEN OKULA DÖNDÜM'Kocaeli'de tadilat sırasında okulun çatısında çıkan yangın söndürülürken, kızı lisede okuyan Bahadır Özcan o anları DHA'ya anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:05
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        Kocaeli'de, tadilat sırasında okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü (2)
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        ‘DUMANLARIGÖRÜNCE HEMEN OKULA DÖNDÜM’

        Kocaeli’de tadilat sırasında okulun çatısında çıkan yangın söndürülürken, kızı lisede okuyan Bahadır Özcan o anları DHA’ya anlattı. Özcan, saat 16.00 gibi Kocaeli Üniversitesi’ne MR çektirmeye çıktığını söyleyerek, “Kızım da benim burada okuyor. Dumanları görünce hemen okula geri döndüm. Çıkışa doğru öğrencileri çıkartmaya başlamışlardı. Burada yüksek bir duman vardı. Servisler de gelmişti, öğrenciler de bir taraftan çıkmaya başladı. 10 dakika sonra da itfaiye müdahaleye başladı. Sonradan alevler yükseldi. Çok şükür şimdi söndürmüşler” diye konuştu.

        ‘DAHA ÖNCE OKULDA HİÇ YANGIN OLMADI’

        Kızının yangın sırasında okulda olduğunu belirten Özcan, “Yüksek dumanların olduğu sırada kızım okuldaydı. Ben görünce çok panikledim, korktum. Neler oluyor diye anlamaya çalıştım. Hemen okula geldim. Okul yönetimi sağ olsun gerekli tedbiri almıştı. Çocukları evlerine gitmeleri için bırakmışlardı. Herhangi bir şey olmadı. Daha önce okulda hiç yangın olmadı” ifadelerini kullandı.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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