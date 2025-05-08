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        Çatısı yanan okulda eğitime 2 gün ara verildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dün çıkan yangında çatısı hasar gören Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde eğitime 2 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:19
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        Çatısı yanan okulda eğitime 2 gün ara verildi
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde dün çıkan yangında çatısı hasar gören Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde eğitime 2 gün ara verildi. Öğrencilerin eğitime farklı okulda devam edip etmeyeceği yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacak.

        İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutları mevkisinde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nin çatısında dün saat 16.00 sıralarında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken okul idaresinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada okulda bulunan 50 öğrenci ve çatı tamircisi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısında hasar oluştu.

        VALİ AKTAŞ İNCELEMELERDE BULUNDU

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bugün lisede incelemelerde bulundu. Vali Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okul müdürü Mehmet Cerrahoğlu’ndan yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgiler aldı. Okulu ve derslikleri inceleyerek, eksikliklerin giderilmesini yönünde talimatlarda bulunan Vali Aktaş, daha sonra kız öğrencilerin kaldığı okul pansiyonuna geçti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Aktaş, öğrencilere sıkıntıları olup olmadığını sorarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        ‘DUMANLARI GÖRÜNCE HEMEN OKULA DÖNDÜM’

        Kızı lisede okuyan Bahadır Özcan, yangının ardından o anları DHA’ya anlattı. Özcan, saat 16.00 gibi Kocaeli Üniversitesi’ne MR çektirmeye çıktığını söyleyerek, “Kızım da benim burada okuyor. Dumanları görünce hemen okula geri döndüm. Çıkışa doğru öğrencileri çıkartmaya başlamışlardı. Burada yüksek bir duman vardı. Servisler de gelmişti, öğrenciler de bir taraftan çıkmaya başladı. 10 dakika sonra da itfaiye müdahaleye başladı. Sonradan alevler yükseldi. Çok şükür söndürmüşler” diye konuştu. Kızının yangın sırasında okulda olduğunu belirten Özcan, “Yüksek dumanların olduğu sırada kızım okuldaydı. Ben görünce çok panikledim, korktum. Neler oluyor diye anlamaya çalıştım. Hemen okula geldim. Okul yönetimi sağ olsun gerekli tedbiri almıştı. Çocukları evlerine gitmeleri için bırakmışlardı. Herhangi bir şey olmadı. Daha önce okulda hiç yangın olmadı” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, okulda hasar tespit çalışmaları kapsamında eğitime 2 günlük ara verildiği öğrenilirken, öğrencilerin eğitime farklı okulda devam edip etmeyeceği yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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