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        Binaların arasındaki odunluk alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde binaların arasında bulunan odunluk alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:40
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        Binaların arasındaki odunluk alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde binaların arasında bulunan odunluk alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi’ndeki binaların arasında bulunan odunlukta saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, vatandaşlar da alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için hortum ile su tuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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