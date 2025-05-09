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        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırmışlar; 101 gözaltı

        SAHTEaraç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 101 şüpheli, Kocaeli merkezli 28 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:05
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        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırmışlar; 101 gözaltı
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        SAHTEaraç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 101 şüpheli, Kocaeli merkezli 28 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

        Kocaeli'de araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İncelemede, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişinin dolandırıldığını, şüphelileri İ.Ö., O.G. ve T.G. tarafından yönlendirildiğini ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

        6 Mayıs'ta Kocaeli merkezli Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında İ.Ö., O.G. ve T.G.'nin de bulunduğu 101 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 227 bin 600 TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 otomobil ele geçirildi. 101 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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