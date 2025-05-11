Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı
KocaelisporTeknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı
Nazım Özgün ERBULAN - Ardacan UZUN / İZMİT (Kocaeli),
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