Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

– 1’İNCİ Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu.

1’inci Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, “Ligin son maçı. Kocaelispor şampiyonluğunu garantilemiş; hiçbir iddiası olmayan bir maç. Bizim açımızdan sevindirici olan sakatlık, kaza, bela, herhangi bir şey olmadan maçı bitirdik. Bir futbolsever olarak Kocaeli şehrinin Süper Lig'e çıkmasını çok sevindim. Çünkü Kocaeli taraftarıyla, takımıyla Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaelispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ YILIN YAPILANMASINA YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞIZ’

Ligi de değerlendiren Yıldırım, “Bu sene 1’inci Lig, takdir edersiniz ki kurulduğundan beri en çekişmeli lig oldu. Çok güçlü takımlar vardı. Düşüşler oldu, çıkışlar oldu. Biz son 7 hafta ekip olarak geldik. Çok şükür ligde kaldık. Önümüzdeki yıl 1’inci Lig yine çekişmeli geçecek çünkü yukarıdan Süper Lig’den gelecek takımlar var; aşağıdan şampiyon olup gelenler var. Biz de kulüp olarak önümüzdeki yılın yapılanmasına, yarından itibaren inşallah başlayacağız. Yarın biz de Kocaelispor gibi inşallah seneye başarılı bir sezon geçiririz” diye konuştu.