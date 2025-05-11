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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        – 1'İNCİ Lig'in 38'inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:20
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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
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        – 1’İNCİ Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu.

        1’inci Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, “Ligin son maçı. Kocaelispor şampiyonluğunu garantilemiş; hiçbir iddiası olmayan bir maç. Bizim açımızdan sevindirici olan sakatlık, kaza, bela, herhangi bir şey olmadan maçı bitirdik. Bir futbolsever olarak Kocaeli şehrinin Süper Lig'e çıkmasını çok sevindim. Çünkü Kocaeli taraftarıyla, takımıyla Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaelispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum” dedi.

        ‘ÖNÜMÜZDEKİ YILIN YAPILANMASINA YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞIZ’

        Ligi de değerlendiren Yıldırım, “Bu sene 1’inci Lig, takdir edersiniz ki kurulduğundan beri en çekişmeli lig oldu. Çok güçlü takımlar vardı. Düşüşler oldu, çıkışlar oldu. Biz son 7 hafta ekip olarak geldik. Çok şükür ligde kaldık. Önümüzdeki yıl 1’inci Lig yine çekişmeli geçecek çünkü yukarıdan Süper Lig’den gelecek takımlar var; aşağıdan şampiyon olup gelenler var. Biz de kulüp olarak önümüzdeki yılın yapılanmasına, yarından itibaren inşallah başlayacağız. Yarın biz de Kocaelispor gibi inşallah seneye başarılı bir sezon geçiririz” diye konuştu.

        İSMET TAŞDEMİR: ÇOK ŞÜKÜR Kİ MUTLU SONA ULAŞTIK

        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir iyi bir sezon olduğunu belirterek, “Sonrasında dahil olduğunuz bir serüvende ben, ekip arkadaşlarımla beraber mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla kolay gibi görünen aslında zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. En çok sevindiğim şey Süper Lig'i hak eden, Süper Lig'de olup Süper Lig'de başarıdan başarıya koşacak Kocaelispor camiasının tekrar Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olduysam çok mutluyum. Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür ki mutlu sona ulaştık. Ben özellikle bu şampiyonlukta emeği geçen bütün oyuncu kardeşlerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum; tebrik ediyorum hepsini. Gerçekten ortaya çok önemli bir karakter koydular. Çok önemli şeylerle uğraşıp sonunu getirdiler. Dolayısıyla önemli olan bu kentin Süper Lig'de olmasıydı; bunu da başaran bir ekibin içinde olduğum için de hem kendimle hem de ekibimle de gurur duyuyorum. Dolayısıyla da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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