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        Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı

        – 1'İNCİ Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede bitirerek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:10
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        Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı
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        – 1’İNCİ Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı’nda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yeşil-siyahlı takıma kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi.

        1’inci Lig’de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlı takım, statta düzenlenen programla şampiyonluk kupasını aldı. 38’inci haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor’un kupa törenine Kulüp Başkanı Recep Durul ile kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Törende yeşil-siyahlı ekibe madalyaları ve kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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