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        Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi

        KOCAELİ'de sabah saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar sırasında bir çınar ağacı, kafenin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:00
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        Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi
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        KOCAELİ’de sabah saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar sırasında bir çınar ağacı, kafenin üzerine devrildi.

        İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının arından cadde yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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