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        Çukurbağ Rölyefleri, ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi

        İZMİT Körfezi'nin kıyısına Milattan Önce (M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:50
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        Çukurbağ Rölyefleri, ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi
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        İZMİT Körfezi’nin kıyısına Milattan Önce (M.Ö.) 264 yılında kurulan Nikomedya şehrinin sanat anlayışı ve yaşam biçimine ışık tutan Çukurbağ Rölyefleri ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi.

        Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki kazı alanında, 1999 Marmara Depremi sonrasında yıkılan binaların molozlarının kaldırıldığı esnada ve yapılan kazı çalışmalarında önemli tarihi eserler keşfedildi. Bu tarihi eserler arasında yer alan ‘Çukurbağ Rölyefleri’ ilk kez Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi. Rölyefler, İzmit Körfezi'nin kıyısına Bitinaya Kralı 1. Nikomedes tarafından milattan önce 264 yılında kurulan, Nikomedya şehrinin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutuyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi’ne; İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, müze personeli ve davetliler katıldı. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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