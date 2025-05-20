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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (3)

        YANGINDA4 İŞLETME ETKİLENDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı çatı altında bulunan 5 bağımsız bölümde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki 3 işletmede de zarara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:25
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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (3)
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        YANGINDA4 İŞLETME ETKİLENDİ

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aynı çatı altında bulunan 5 bağımsız bölümde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki 3 işletmede de zarara neden oldu.

        Gebze Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, fabrika önünde yaptığı açıklamada, “11.40 itibarıyla yangın çıkıyor. Burası boyahane ve türevlerinin işlendiği bir işletme. İşletmede yangın çıkıyor ama nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntıya vakıf değiliz. İtfaiyemiz onunla ilgili teknik incelmeleri yapacaklar” dedi.

        Özyiğit ekiplerin çok seri şekilde müdahil olduklarını belirterek, “Etrafa daha fazla sıçrama ihtimali olabilen bir yangın ama itfaiyemizin gayretleriyle o da önlenmiş oldu. 33 araç ve 98 personel ile müdahale ettiler. Şükür can kaybımız yok. Sevindirici tarafı hem mülk sahibi hem de kiracılar sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Burada 4 işletme var; bir tanesi boş. Bu işletmelerinin 4’ü de etkilendi; 4’ünde de yanma meydana geldi ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahale ile beraber söndürülmüş oldu” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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