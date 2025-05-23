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        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:45
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        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kurtarma çalışması başlattı.

        Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçiriği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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