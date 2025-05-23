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        Otomobil, 3 metreden yan sokağa düştü; yaralanan olmadı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 metreden yan sokağa düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:35
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        Otomobil, 3 metreden yan sokağa düştü; yaralanan olmadı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 metreden yan sokağa düştü. Kazada yaralanan olmadı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Gebze ilçesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde meydana geldi. B.H. yönetimindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan demir korkulukları parçalayıp, yaklaşık 3 metreden yan sokağa düştü. Kaza sonucu park halindeki 41 YT 680 plakalı minibüs, 41 ARN 899 plakalı otomobil ve 41 U 3421 plakalı hafif ticari araç da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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