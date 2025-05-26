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        İş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan alkollü kişi, pencereden inmek isterken düştü

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan ve alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 03:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 03:20
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        İş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan alkollü kişi, pencereden inmek isterken düştü
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin 2’nci katında kilitli kalan ve alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Ö. (35), pencereden inmek isterken zemine düşüp yaralandı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Yenikent Mahallesi, Üçbahriye Sokak’taki 2 katlı iş merkezinin 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Ayhan Ö., katta kilitli kaldı. İş merkezinden çıkamayan Ayhan Ö., 2’nci katın penceresinden inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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