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        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında denize 6 bin balık ile 100 yapay resif bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:15
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        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
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        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, ‘İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’ kapsamında denize 6 bin balık ile 100 yapay resif bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugüne kadar 48 bin adet levrek, çipura ve kalkanı TAGEM ile birlikte ürettik ve denize saldık, bunların üzerine arkadaşlarımız alıcı yerleştiriyor. Denizde nerede geziyorlar, yumurtluyorlar, yurt tutuyorlar takibini yapıyoruz” dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmit Körfezi’ndeki yaşam çeşitliliğini artırmak amacı 2017 yılında başlattığı İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında, dokuzuncu kez denize balık bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) koordinasyonunda 2017-2024 yılları arasında İzmit Körfezi’nin farklı noktalarına toplam 48 bin levrek, kalkan ve çipura yavrusu bırakıldı. Ayrıca, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla 2024 yılında Gebze Eskihisar Sahili açıklarına 100 yapay resif yerleştirildi.

        ‘BALIKLARIN KENDİLERİNE YUVA YAPACAKLARI MEKAN HALİNE GELİYOR’

        Proje doğrultusunda bugün, Gölcük ilçesi Ulaşlı Sahili açıklarında oluşturulan yeni alana 100 resif ve toplam 6 bin levrek, çipura ve kalkan balığı denize bırakıldı. Gerçekleştirilen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Büyükakın, “Bugüne kadar 48 bin adet levrek, çipura ve kalkanı TAGEM ile birlikte ürettik ve denize saldık. Bunların üzerine de arkadaşlarımız alıcı yerleştiriyor, denizde nerede geziyorlar, nerede yumurtluyorlar, nerede yurt tutuyorlar takibini yapıyoruz. ‘Yurt tutma’ deyince de bu resifler aklımıza geliyor. Resifler, zaman içinde denizde balıkların kendilerine yuva yapacakları mekanlar haline geliyor ve orada üreme, çeşitlilik artıyor. Geçen sene Gebze ilçemizdeki sahilde bu resifleri bıraktık. Bu sene Oyak Çimento ile birlikte 100 tane resifi daha denize bırakacağız; peşinden de balıkları denize salacağız” diye konuştu.

        ‘ARITMA TESİSLERİNİ ÇALIŞTIRIYORUZ’

        Denizlerin önemine de dikkat çeken Tahir Büyükakın, “Denize bu balıkları salıyorsun ama denizi kirletmeye devam edersen bu balıkları salmanın bir manası yok. Bir yandan da denizi temizlemek lazım. Onun için de sadece denizin dibindeki çamuru temizlemiyoruz, aynı zamanda denize çamur gitmesin diye arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. Arıtma tesislerinin, Büyükşehir Belediyemize yıllık maliyeti 3,5 milyar lira civarı. Sadece elektrik masrafı 700 milyon lira. 23 tane arıtma tesisi çalışıyor ve bu arıtma tesislerinin yüzde 73’ü ileri biyolojik arıtma” ifadelerini kullandı.

        ‘KAFAMIZA GÖRE İŞ YAPMIYORUZ’

        Müsilaj ve ötrofikasyonun karıştırıldığını söyleyen Büyükakın, “Ötrofikasyon dediğimiz, deniz ya da nehir ortamında ısının artmasıyla özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan müsilajdan farklı bir vakadır. Müsilaj vakası ise bambaşka bir mikroorganizmanın sebep olduğu bir vakadır. Bunu biz TÜBİTAK ile birlikte izliyoruz. Kafamıza göre iş yapmıyoruz. Bir vaka ortaya çıktığında numuneler alınıyor; TÜBİTAK'a gönderiliyor. TÜBİTAK gerekli araştırmaları yapıyor ve biz de müdahalemizi yapıyoruz. Bir yandan bu faaliyetler devam ediyor, denizi koruyoruz. Diğer yandan, denizden alınanı denize geri vermeye çalışıyoruz ve sürdürülebilir bir çevrenin inşası için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

        Program, 6 bin levrek, çipura ve kalkan ile 100 yapay resifin denize bırakılmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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