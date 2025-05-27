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        Rümeysa Meriç'i boğarak öldürüp kaza gibi gösteren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde geçen yıl 18 Mayıs'ta uçurumdan yuvarlanan bir kamyonetin yanında cesedi bulunan Rümeysa Meriç Özcan'i (18) boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Tunay Aydın'ın (23) tutuklu yargılandığı davada savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:55
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        Rümeysa Meriç'i boğarak öldürüp kaza gibi gösteren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde geçen yıl 18 Mayıs’ta uçurumdan yuvarlanan bir kamyonetin yanında cesedi bulunan Rümeysa Meriç Özcan’i (18) boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Tunay Aydın’ın (23) tutuklu yargılandığı davada savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma sonrası açıklama yapan Özcan’ın annesi Kevser Erden, “Benim yavrumu hayattan kopardı. Hayallerini bitirdi. Hiçbir şekilde dışarı çıkmasın” dedi.

        Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi’nde geçen yıl 18 Mayıs’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan’ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

        3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (21), E. K. (21), Y.A.A. (21) ve K.N.K. (18) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Özcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısına ifade eden Aydın, burada tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu söyledi. Mahkemeye sevk edilen Aydın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

        Tutuklu sanık Tunay Aydın’ın yargılanmasına bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 3’üncü celsesi görülen duruşmada tutuklu sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan’ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, olay günü arkadaşları ayrıldıktan sonra sanığın Özcan ile araçta kalan biraları içmeye ve öpüşmeye başladıklarını, bir süre sonra Özcan’ın sanığı iterek uzaklaştırdığını, daha sonra ise Özcan’ın birlikte olmak istemediğini söylediği belirtti. Özcan’ın, sanığı kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyleyerek tehdit ettiğini bunun üzerine sanığın yolcu koltuğunun altında bulunan halat tarzı ipi Özcan’ın boynuna doladığını ve sarsmaya başladığını, bu sırada Özcan’ın kafasını aracın sırt kısmında bulunan koltuğun başlık demirine çarptığını ve sanığı uzaklaştırdığı, bu boğuşmada Özcan’ı tekrar demirin olduğu yere ittirmesinin ardından Özcan’ın bayılarak sanığın kucağına düştüğü ifadeleri yer aldı.

        TEHDİT ETTİĞİ İÇİN İTTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Rümeysa Meriç Özcan’ın kucağına düşmesinin ardından boğazına doladığı ipin diğer ucunu aracın kapısını açıp açık olan camdan kapının üst kısmına doladığı, sanığın amacının Özcan’ın ayılıp kendisine saldırmasını engellemek olduğunu ifadelerinin yer aldığı mütalaada, sanığın Özcan’ı bu halde bırakıp araçtan indiği, araç ile kapalı alandan çıktıktan sonra 50 metre kadar aşağıya doğru gittiğini ve kaza gibi göstermek için aracı orada bulunan çeşme ile elektrik diğerine vurmak istediğini, bunun için aracı hizaladıktan sonra el frenini indirdiği ve araç harekete geçince atladığını, atladıktan sonra ise aracın kendi hizaladığı direğe değil uçuruma doğru gittiği, daha sonra ise bir şahıstan kız arkadaşının kaza yaptığını söyleyerek yardım istediği ifadeleri yer aldı. Sanığın ifadesine yer verilen mütalaada, sanığın özel avukatının kendisine hiçbir şey görmediğini, araç dışında olduğunu ve Özcan’ın intihar ettiğini söylemesi istediğini, olaydan çok pişman olduğunu, Özcan’ın kendisini tehdit ettiği için onu ittirdiğini söylediği ifadeleri yer aldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

        Savcı, sanığın ‘Kadına karşı ve bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı dinlenen sanık, kasıtlı bir eylemi olmadığını belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, itfaiyeden konuya ilişkin raporların istenmesine ve mütalaaya karşı avukatların süre talep etmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

        ‘HİÇBİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKMASIN, O DA BİTSİN’

        Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Rümeysa Meriç Özcan’ın annesi Kevser Erden, sanığa indirim yapılmasını kesinlikle istemediğini belirterek, “Benim yavrumu hayattan kopardı. Hayallerini bitirdi. Hiçbir şekilde dışarı çıkmasın; o da bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Duruşmada o kadar çok yalan, o kadar çok yalan oldu ki. Onun neresini savunuyorlar; katilin neresini savunuyorlar ben anlayamadım; çözemedim. Yalan dolan. Başka da bir şey demiyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. İnşallah ‘adalete güveniyorum’ diyeceğim ama güvenemiyorum. Güvenmek istiyorum; inşallah adalet yerini bulsun; bakalım ne olacak” diye konuştu. Sanık yakınlarının kendini tehdit ettiğini iddia eden Erden, “Kimsiniz, hayırdır falan dediler; araya polis girdi” ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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