        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de minibüsün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 20:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:32
        
        

        Otoyolun Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden tıra çarptı.

        Kazada, servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

