        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira para cezası kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:09
        Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira para cezası kesti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayının dördüncü ve son toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Encümeni, 119 gündem maddesini karara bağladı.

        Bu kapsamda, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarına kurulan fotokapan sistemiyle boş bir araziye izinsiz hafriyat döktüğü belirlenen firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira idari para cezası verildi.

        Öte yandan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, çeşitli kural ihlallerinde bulunan 108 otobüs ve taksi şoförüne toplam 318 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, yolcuyu istediği noktaya götürmeme ve kendi durağı dışında çalışma gibi ihlaller tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

