        Haberleri

        GTO'dan aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Şamdan'a plaket

        Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Eray Şamdan'a plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:26
        GTO'dan aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Şamdan'a plaket
        Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli karateci Eray Şamdan'a plaket verildi.

        Şamdan, GTO Meclis Salonu'nda düzenlenen Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

        GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Şamdan'a plaket takdim etti.

        Şamdan, verilen plaketin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, Aslantaş, Şerifalioğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

