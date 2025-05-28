Rapçi Lvbel C5 hakkında tahliye kararı
ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklanan Lvbel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında tahliye kararı verildi.
ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklanan Lvbel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında tahliye kararı verildi.
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Süreçte Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün sonuçlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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