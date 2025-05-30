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        Seyir halindeki otomobile ateş açıp sürücüyü yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açıp sürücüsünü silahla yaralayan, kazaya sebebiyet veren ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:00
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        Seyir halindeki otomobile ateş açıp sürücüyü yaralayan 4 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açıp sürücüsünü silahla yaralayan, kazaya sebebiyet veren ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Olay, 11 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobille seyir halinde olan Fırat O.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabetiyle yaralanan Fırat O.’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokaktaki beton aydınlatma direğine çarpıp durdu. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Fırat O.'ya ateş eden kişinin T.A. olduğu, olayı K.Y., D.G., S.G. ve E.N. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. E.N. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

        Fırat O.'nun tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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