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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kısmi yoğunluk

        KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişinde kısmi yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:31
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kısmi yoğunluk
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        KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişinde kısmi yoğunluk oluşturdu.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde araç yoğunluğu oluştu. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri’nin bulunduğu istikamette yaklaşık 4 kilometrelik bölümde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluk dron ile görüntülendi. Otoyolun diğer kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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