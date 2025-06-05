TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kısmi yoğunluk
KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişinde kısmi yoğunluk oluşturdu.
KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişinde kısmi yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde araç yoğunluğu oluştu. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri’nin bulunduğu istikamette yaklaşık 4 kilometrelik bölümde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluk dron ile görüntülendi. Otoyolun diğer kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.
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