Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu

        KOCAELİ'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıkları keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Elinde kesik oluşan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Sadık Uymaz gazetecilere ‘meşhur mu edeceklesiniz’ dedi.

        Kocaeli’de, Kurban Bayramı’nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başladı. Kesim sırasında hayvanların darbelerine maruz kalan ya da bıçakla kendilerini yaralayanlar kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

        Kocaeli Şehir Hastanesi’nde müdahale edilen Sadık Uymaz çıkışta gazetecilere, “Meşhur mu edeceklesiniz?” dedi. Kendisini hayvanın yaraladığını söyleyen Uymaz, “Bıçakla kesmedim hayvanın kemiği değdi, çizildi. Biz de geldik tekrar kesime devam edeceğiz. Kendimle alakalı değil yanındaki arkadaşların da tecrübeli olması lazım. Herkese iyi bayramlar” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile g...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile g...
        KOÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Veli'den 5 Haziran Dünya Çevre Gün...
        KOÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Veli'den 5 Haziran Dünya Çevre Gün...
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kurban Bayramı mesajı