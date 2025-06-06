Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu

KOCAELİ’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıkları keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Elinde kesik oluşan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Sadık Uymaz gazetecilere ‘meşhur mu edeceklesiniz’ dedi.

Kocaeli’de, Kurban Bayramı’nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başladı. Kesim sırasında hayvanların darbelerine maruz kalan ya da bıçakla kendilerini yaralayanlar kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde müdahale edilen Sadık Uymaz çıkışta gazetecilere, “Meşhur mu edeceklesiniz?” dedi. Kendisini hayvanın yaraladığını söyleyen Uymaz, “Bıçakla kesmedim hayvanın kemiği değdi, çizildi. Biz de geldik tekrar kesime devam edeceğiz. Kendimle alakalı değil yanındaki arkadaşların da tecrübeli olması lazım. Herkese iyi bayramlar” ifadelerini kullandı.