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        Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla başından vurulan Fuat İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:00
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        Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla başından vurulan Fuat İ., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 15.00 sırlarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Fuat. İ.’ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Başına kurşun isabet eden Fuat İ. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fuat İ., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Fuat İ., yaşamını yitirdi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede yaptığı incelemede saldırının gerçekleştiği alanda olayda kullandığı değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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