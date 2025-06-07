Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla başından vurulan Fuat İ., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sırlarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Fuat. İ.’ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Başına kurşun isabet eden Fuat İ. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fuat İ., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Fuat İ., yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede yaptığı incelemede saldırının gerçekleştiği alanda olayda kullandığı değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.