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        Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde üst geçit asansörüne binen 2 kişiden 1'i, güvenlik kamerasına köpük sıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:44
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        Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde üst geçit asansörüne binen 2 kişiden 1’i, güvenlik kamerasına köpük sıktı. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

        Körfez ilçesi Yarımca mevkisinde bulunan üst geçidin asansörüne binen 2 kişiden 1’i, asansörün kabinindeki güvenlik kamerasına dokundu, diğeri ise köpük sıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanılan olayla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kameralar hem güvenlik hem de kamu düzeni için olmazsa olmazımız. Bu alanlara zarar vermek yalnızca bir aygıta değil, toplumun tamamına zarar vermektir. Kamu malı hepimizin ortak değeri. Gençlerimizin daha duyarlı ve bilinçli davranmasını istiyoruz. Bu şehirde her bir yapı, hepimizin ortak emeğidir” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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