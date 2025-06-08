Kocaeli'de çöp ayrıştırma tesisinde yangın

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki Gebze Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Tesisin açık alanında bulunan çöpler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu yangın, tesise sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından etkilenen olmazken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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