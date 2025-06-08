Kocaeli'de boya tesisinde yangın

Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir boya tesisinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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