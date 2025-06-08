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        Kocaeli'de boya tesisinde yangın

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:05
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        Kocaeli'de boya tesisinde yangın
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir boya tesisinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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