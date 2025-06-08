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        Kocaeli'de boya ve metal kaplama tesisinde yangın/Yeniden

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde bulunan 2 bin 400 metrekare alana kurulu boya ve metal kaplama tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:11
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        Kocaeli'de boya ve metal kaplama tesisinde yangın/Yeniden
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde bulunan 2 bin 400 metrekare alana kurulu boya ve metal kaplama tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

        Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir boya ve metal kaplama tesisinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bakım sırasında çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 34 araç ve 95 personel ile müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 2 bin 400 metrekare kapalı alanda bulunan tesis, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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