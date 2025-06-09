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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk

        KURBANBayramı tatili dönüşleri başlarken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde trafik akıcı ilerliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:31
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk
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        KURBANBayramı tatili dönüşleri başlarken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde trafik akıcı ilerliyor.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul istikametine doğru yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk oluşurken, trafik saat 12.30 itibarıyla akıcı ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik normal seyrediyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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