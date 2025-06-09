TEM Otoyolu'nda cip, bariyerlere çarpıp sürüklendi: 2'si çocuk 7 yaralı

Öte yandan kaza, başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Ailenin bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 3 şeritli otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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