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        TEM Otoyolu'nda cip, bariyerlere çarpıp sürüklendi: 2'si çocuk 7 yaralı

        TEMOtoyolu İstanbul istikameti Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde cipin bariyerlere çarpıp, sürüklendiği kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:10
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        TEM Otoyolu'nda cip, bariyerlere çarpıp sürüklendi: 2'si çocuk 7 yaralı
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        TEMOtoyolu İstanbul istikameti Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde cipin bariyerlere çarpıp, sürüklendiği kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 34 FNC 442 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp, sürüklendi. Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan kaza, başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Ailenin bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 3 şeritli otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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