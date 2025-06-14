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        Kocaeli'de bıçaklı kavga; 2 kardeş yaralı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 11 ve 20 yaşındaki kardeşler yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:12
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        Kocaeli'de bıçaklı kavga; 2 kardeş yaralı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 11 ve 20 yaşındaki kardeşler yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 316/3 Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kardeş oldukları öğrenilen E.M. (11) ve E.H.M. (20) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir polis memuru, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, polis memuru Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karıştığı belirlenen B.B. ve kardeşi H.Y.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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