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        Kocaeli'de 2 katlı yalı alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2 katlı boş yalıda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle bitişikteki diğer yalılara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:35
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        Kocaeli'de 2 katlı yalı alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 2 katlı boş yalıda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle bitişikteki diğer yalılara sıçramadan söndürüldü. Yangında yalı kullanılamaz hale geldi.

        Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi üzerindeki 2 katlı boş, kullanılmayan yalının çatı katında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yalının büyük bir kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, bitişiğindeki diğer yalılara sıçramadan söndürüldü. Yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında, yalı kullanılmaz hale geldi. Yalının uzun zamandır boş ve kullanılmadığı öğrenildi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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