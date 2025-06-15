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        TEM'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:50
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        TEM'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gebze ilçesi geçişi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.İ.’nin kullandığı 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsü ile G.Ö. idaresindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü G.Ö. ve otobüsteki yolcular S.Ö. ile H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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