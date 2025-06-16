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        Kocaeli'de 2 otomobilin karıştığı kaza; 1'i çocuk 6 yaralı

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:55
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        Kocaeli'de 2 otomobilin karıştığı kaza; 1'i çocuk 6 yaralı
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda meydana geldi. Ketenciler istikametine ilerleyen C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 otomobil ile aynı istikamete ilerleyen F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada 2 araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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