Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tartıştığı kişiyi bıçakladı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 01:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kişiyi bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Kent Meydanı’nda Y.K. (17), tartıştığı kişi tarafından bıçakla sırt ve bacağından yaraladı. Y.K. hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli bıçakla, Y.K.’yı sırt ve bacağından yaraladı. Polis ekipleri ikiliyi ayırırken, şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        İsrail'den Tahran'a saldırılar
        İsrail'den Tahran'a saldırılar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
        3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        Kocaelispor, Aleksandar Jovanović ile anlaştı
        Kocaelispor, Aleksandar Jovanović ile anlaştı
        Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaelispor, kaleci Jovanovic'in transferi için kulübü Partizan ile anlaştı
        Kocaelispor, kaleci Jovanovic'in transferi için kulübü Partizan ile anlaştı