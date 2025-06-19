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        Alkollü sanılan sürücünün midesinden 28 kapsül uyuşturucu çıktı

        KOCAELİ'de otoyolda durdurulan ve alkollü olduğu şüphesiyle hastaneye götürülen sürücünün midesinden 28 kapsül halinde toplam 100 gram kokain çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:10
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        Alkollü sanılan sürücünün midesinden 28 kapsül uyuşturucu çıktı
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        KOCAELİ'de otoyolda durdurulan ve alkollü olduğu şüphesiyle hastaneye götürülen sürücünün midesinden 28 kapsül halinde toplam 100 gram kokain çıkarıldı.

        Jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde ilerleyen aracı durdurdu. Ekipler, şüpheli tavırlarından alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olabileceğini değerlendirdikleri sürücüyü hastaneye sevk etti. Tetkiklerde, sürücünün midesinde kapsüller tespit edildi. Midesinden 28 kapsül halinde toplam 100 gram kokaini çıkarılan şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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