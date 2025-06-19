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        'Uygunsuz giyinme' tartışmasında komşusunu sapayla yaraladı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde komşu iki erkek arasında çıkan 'uygunsuz giyinme' tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:50
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        'Uygunsuz giyinme' tartışmasında komşusunu sapayla yaraladı
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde komşu iki erkek arasında çıkan ‘uygunsuz giyinme’ tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında uygunsuz kıyafet giymekle eleştirdiği komşusu M.Ç.’nin başına paspas sopasıyla vuran B.A. gözaltına alındı

        Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Komşu iki erkek arasında ‘uygunsuz giyinme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A. paspas sapıyla uygunsuz giyinip dolaştığını iddia ettiği M.Ç.’nin başına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.Ç., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan B.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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