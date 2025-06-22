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        Takla atan otomobilin sürücüsü, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü Esat Bilal Adıgüzel (18), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:29 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:35
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        Takla atan otomobilin sürücüsü, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü Esat Bilal Adıgüzel (18), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, geçen 18 Haziran’da D-130 karayolunun Başiskele ilçesi geçişinde Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Esat Bilal Adıgüzel idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

        Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Esat Bilal Adıgüzel, dün gece saatlerinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adıgüzel’in cenazesi bugün Köseköy Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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